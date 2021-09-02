Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть трейлер нового южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (Squid Game). Ролик был опубликован 2 сентября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Matthew Keys Netflix

Сюжет шоу расскажет о том, как 450 людям, имеющим большие долги, предлагают сыграть в серию из шести смертельных игр, победитель которой получит 45,6 млрд вон (около $39 млн). Суть игр похожа на известные детские развлечения, однако в случае проигрыша участники лишаются жизни.

Премьера картины состоится на Netflix 17 сентября 2021 года. В ней снялись актёры Ли Джон Джэ («Избави нас от лукавого»), Ви Ха-джун («Полуночная месса»), модель Хо Ен Чон, актриса Ли Чжи А («Пентхаус») и другие известные фигуры южнокорейского шоу-бизнеса.