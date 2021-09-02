Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Екатеринбург не ограничится встречей с руководством Свердловской области и промышленниками, сообщают журналисты.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации «УралLIVE», 2 сентября глава МИД также встретится со спортсменами и проведёт брифинг для прессы. Встреча пройдёт в штаб-квартире «Русской медной компании».

После этого министр отправится в гипермаркет «Сима-ленд». Там в честь приезда федерального чиновника планируется провести флешмоб Putin Team.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров прибыл в Екатеринбург вечером 1 сентября.

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