Москва, 2 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. С января по июль текущего года российский Центробанк получил 690 жалоб от населения на аннулирование страховщиками полисов ОСАГО, в то время как за аналогичный период прошлого года регулятор получил их только 140. Об этом 2 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

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Уточняется, что такой рост произошел из-за недобросовестных действий страховых компаний, так как большая часть заявлений потребителей оказалась обоснованной.

Также отмечается, что наиболее часто договоры об ОСАГО были расторгнуты по причине несоответствия сведений о месте жительства клиента в разных документах страхователя. При этом добавляется, что в конце апреля ЦБ направил частникам рынка письмо о недопустимости необоснованного досрочного расторжения полиса и после публикации документа с июня число жалоб на аннулирование таких договоров стало снижаться.

Кроме того, указывается в страховых компаниях уточнили, что доля досрочных расторжений ОСАГО составляет не более 0,7% от общего числа полисов и добавили, что, по их мнению, причиной прекращения действия страхового договора всегда является, или намеренное искажение клиентом данных об автомобиле, или некорректное указание им сведений.

Как пояснил директор департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев, неверно в полисе ОСАГО могут быть указаны цель использования ТС, мощность двигателя и территория преимущественного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 августа 2021 года в России вступил в силу закон об отмене обязательного технического осмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО.