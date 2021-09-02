Берлин, , 10:32 — REGNUM Требования нового законодательства ЕС к газопроводу «Северный поток — 2» абсурдны, они приведут к повышению и без того высоких цен на энергоносители в Германии. Об этом официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил газете «Известия».

Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2

Котре прокомментировал решение немецкого суда не выводить СП-2 из-под газовой директивы ЕС. По его мнению, менять правовые рамки в случае, когда деньги уже вложены, это нарушать права инвесторов.

«Таким образом, федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта. Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния», — сказал немецкий парламентарий.

По его словам, абсурдные требования» к «Северному потоку — 2» увеличивают затраты, а это означает дальнейшее подорожание энергоносителей в ФРГ. Вероятно, в этом и заключался замысле, предположил Котре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG, которая пыталась освободить газопровод от требований нового законодательства ЕС.

Читайте также: Суд в ФРГ не освободил «Северный поток — 2» от норм газовой директивы ЕС