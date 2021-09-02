Москва, 2 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На российском авторынке представлен новый Volkswagen Caddy PanAmericana. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Коммерческие автомобили Volkswagen Caddy PanAmericana

В отличие от обычной модели Caddy новая версия получила неокрашенные бамперы, 17-дюймовые оригинальные колесные диски, расширители колёсных арок и дополнительную защиту нижней части кузова.

Интерьер новинки выделяется сиденьями с яркой отделкой. Кроме того, внутри Volkswagen Caddy PanAmericana установлены многофункциональный руль, покрытый кожей, а также педали с алюминиевыми накладками.

В состав оснащения модели входят: ассистент движения в полосе, автопарковщик, ассистент смены полосы движения и система помощи при выезде задним ходом с парковки.

Volkswagen Caddy PanAmericana оснащается в России бензиновым «атмосферником» объемом 1,6 л мощностью 110 л. с. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом.

Стоимость модели начинается от 2 620 800 рублей.

Ранее на автомобильной выставке в Чэнду была представлена новая версия Volkswagen Talagon под названием Endurance.

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