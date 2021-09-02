Уфа, 2 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Проанализировать обеспечение лекарствами орфанных больных в Башкирии поручил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительственной комиссии Башкирии по вопросам эффективного и целевого использования средств бюджета региона.

«Для лечения орфанных заболеваний необходимы дорогостоящие препараты. Без финансовой помощи со стороны государства затраты на лечение для больного и его семьи часто неподъемны. В настоящее время к полномочиям республики отнесено бесплатное лекарственное обеспечение по 17 видам орфанных заболеваний. Перечень их утвержден правительством Российской Федерации. В республике около 500 человек страдают болезнями из этого перечня», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что каждый год из республиканского бюджета на реализацию программы лекарственного обеспечения орфанных больных выделяются значительные средства. Так, в 2021 году на эти цели предусмотрено 300 млн рублей. В 2019 и 2020 годах было выделено 240 и 270 млн рублей соответственно.

«Стоимость лечения одного больного в среднем обходится бюджету от одного до полутора миллионов рублей в год,», — пояснил Назаров.

По результатам заседания, республиканскому министерству здравоохранения было поручено провести анализ текущего обеспечения лекарственными средствами орфанных больных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 15,6 млрд рублей увеличилось финансирование программы развития здравоохранения Башкирии.