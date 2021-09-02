Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 3−4 сентября по республике ожидается холодная, ветреная погода.

Пресс-служба минтранса Бурятии Снег в Бурятии

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Местами пройдут сильные дожди, в горах юго-запада и на севере возможен мокрый снег. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В связи с этим спасатели напоминают о возможности возникновения различных происшествий из-за аварий на объектах энергетики, электросетях, на дорогах и так далее.

Добавим, что в последние дни в регионе ухудшается паводковая ситуация. Введён режим ЧС регионального характера. Подтоплены дома в четырёх районах и в Улан-Удэ.

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