Черкесск, 2 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии существенно вырос объем экспорта молочной продукции. Из республики отгружено с начала 2021 года почти 1326 тонн молока и продукции, изготовленной из него. По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечен рост на 365 тонн, что составляет 138%, сообщили 2 сентября в пресс-службе главы и правительства ергиона.

Илья Савченко ИА Красная Весна Молоко

Основными импортерами молочной продукции из Карачаево-Черкесии является Абхазия, куда отправлено 274 партии товара общим весом свыше 1311 тонн. В Азербайджан повезли 12 партий товара почти на полторы тысячионн, в Казахстан — 14 партий общим весом около 13 тонн.

Как отметили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора, весь объем отгруженной продукции соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза.