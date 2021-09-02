Тюмень, 2 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Тюмени у родителей учеников 70-й школы не собирают деньги на ремонт. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Светлана Шаповалова 1 сентября

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В департаменте образования администрации Тюмени опровергают ложную информацию, появившуюся в социальных сетях и СМИ.

«Денежные средства на проведение ремонтных работ в школе выделены из городского бюджета, образовательный процесс организован во всех классах», — сообщают в ведомстве.

Напомним, на здании школы №70 города Тюмени до сих пор отсутствует кровля. Сперва директор учебного заведения заявила, что отсутствием крыши на школе возмущаются в интернете «ради хайпа», из-за выборов. Потом городской департамент образования пояснил, что ограничения по коронавирусной инфекции не позволили подрядчику вовремя выполнить ремонтные работы. Одна часть учеников будет обучаться на втором и первом этажах трёхэтажного здания школы №70, другая часть — в иных учебных учреждениях областной столицы, пояснили в ведомстве. Кровлю обещают сделать к 20 сентября.