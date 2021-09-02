Москва, , 10:06 — REGNUM В Госдуме посчитали преждевременным заявление главы Минтруда Антона Котякова о возвращении рынка труда на допандемийный уровень.

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

«Пока чиновники продолжают завозить в Россию миллионы иностранных гастарбайтеров, ни о каком решении вопросов трудоустройства говорить нельзя», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его мнению, российский рынок труда должен быть открыт прежде всего для граждан России, при этом трудовую миграцию необходимо резко ограничить.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме заявил о том, что российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии. Сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в 2020 же году показатели равнялись 4,6−4,7%.

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