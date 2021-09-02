«Пандемия недоверия». Кургинян назвал вещи, опаснее любого коронавируса
Москва, 2 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Тотальное недоверие общества к действиям властей является намного более угрожающим фактором предстоящих электоральных процессов, чем любые протесты или эпидемии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».
По его словам, такое вот неверие гораздо опаснее веры в оппозиции для существующей власти. И чем сильнее будет власть наращивать административное давление по поводу вакцинации и всего прочего, тем сильнее будет это недоверие. А когда давление власти по поводу вакцинации примет совсем уже серьезные формы, тогда вся жесткость законов будет уравновешена лазейками, при помощи которых эти законы можно обойти.
Вспоминая опыт «срыва резьбы» в обществе властью во время Перестройки, политолог отметил, что, что так называемая «пандемия недоверия» намного опаснее не только «пандемии протеста», но даже холеры, чумы и любых самых страшных инфекционных заболеваний.