Москва, 2 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Тотальное недоверие общества к действиям властей является намного более угрожающим фактором предстоящих электоральных процессов, чем любые протесты или эпидемии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«В воздухе разлито недоверие ко всему: не доверяют власти, не доверяют ее системным оппонентам, не доверяют мелким неформальным группам, даже если они стоят на симпатичных тебе позициям. Правит бал одно — это многоликое недоверие и диффузность этого недоверия. А доверяют местному врачу скорой помощи, который говорит, что не надо вакцинироваться, а близкие говорят это соседям. Вам рассказать, сколько не в Москве, а в других местах таких случаев? Доверяют любому крику боли по интернету. Мол, папа привился и умер, не повторяйте наши ошибки… Вот когда кричат персонально, индивидуализованно, этому верят и мотают на ус. Чему-нибудь очень рядом находящемуся верят, а всему остальному — не верят», — оценил ситуацию в России Кургинян.

По его словам, такое вот неверие гораздо опаснее веры в оппозиции для существующей власти. И чем сильнее будет власть наращивать административное давление по поводу вакцинации и всего прочего, тем сильнее будет это недоверие. А когда давление власти по поводу вакцинации примет совсем уже серьезные формы, тогда вся жесткость законов будет уравновешена лазейками, при помощи которых эти законы можно обойти.

«Как в поговорке: «Закон — что телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, обойти — можно». Столб-то обойдут, вы даже не сомневайтесь, а недовольство по поводу необходимости это сделать, да еще на это потратиться, увеличится еще больше, а вместе с ним и градус недоверия», — продолжил эксперт.

Вспоминая опыт «срыва резьбы» в обществе властью во время Перестройки, политолог отметил, что, что так называемая «пандемия недоверия» намного опаснее не только «пандемии протеста», но даже холеры, чумы и любых самых страшных инфекционных заболеваний.