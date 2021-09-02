Лондон, 2 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Лондон выделил на разминирование территории в Нагорном Карабахе финансовую помощь в размере £500 тыс. (почти $700). Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

По данным внешнеполитического ведомства, деньги переданы в Программу развития ООН (ПРООН) для обучения специалистов по обнаружению и обезвреживанию мин.

«Пожертвование Великобритании будет использовано для использования опыта ООН и снижения риска для жизни гражданского населения как в Армении, так и в Азербайджане путём предоставления профессиональной подготовки и технической поддержки в разминировании», — говорится в сообщении британского МИД.

В министерстве призвали другие страны присоединиться к инициативе Лондона и помочь пострадавшим в конфликте жителям Нагорного Карабаха.

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.