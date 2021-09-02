Чебоксары, 2 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Авария произошла 1 сентября около 17 часов в посёлке Ибреси. По предварительным данным правоохранителей, водитель «УАЗа» не справился с управлением и сбил мужчину, стоявшего на дороге рядом с фурой. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

«За рулём «УАЗа» находился участковый уполномоченный полиции районного отдела внутренних дел, в ходе освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия побывал глава МВД по Чувашии Виктор Шметков, назначена служебная проверка.

В ведомстве отмечают, что принято решение об увольнении указанного сотрудника по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что каждая 12-я автоавария в России происходит по вине пьяных водителей. Однако управление автомобилем в нетрезвом виде — это не единственная главная причина аварийности на дорогах страны.

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