Ярославль, 2 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ярославле 2 сентября произошла авария на сетях водоснабжения, вызвавшая перебои с водоснабжением в Красноперекопском и Фрунзенском районах. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

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В «Ярославльводоканале» связали аварию с прошедшими 1 сентября сильными дождями.

«В связи с проливными дождями произошло подмывание грунта, что послужило причиной перелома трубопровода, расположенного в районе Нефтестроя. Утечка была выявлена специалистами ярославского водоканала 2 сентября в 7 ч 15 мин. В 7 ч 35 мин. было сделано переключение водоснабжения на другой трубопровод. Подача воды в дома не прекращалась. В течение 20 минут в процессе переключения давление холодной воды в домах Красноперекопского и Фрунзенского районов было пониженным», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Ярославльводоканале».

По данным ИА REGNUM, перебои с водоснабжением испытали жители улиц Слепнева, Калинина, Ньютона, Московского проспекта, проезда Матросова и ряда других.