Вашингтон, 2 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Власти США вновь продлили запрет на поездки сограждан в Северную Корею в связи с наличием угрозы их безопасности. Об этом сообщили представители Госдепартамента США.

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Известно, что запрет, который продлевают в четвертый раз, вступил в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 31 августа 2022 года.

Напомним, что ограничения на посещение гражданами США Северной Кореи были введены в 2017 году после инцидента с американским студентом Отто Уормбиром, который скончался после заключения в северокорейской тюрьме за кражу агитационного плаката из отеля, в котором он проживал в качестве туриста.

С тех пор запрет продлевается каждый год.