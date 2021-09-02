Москва, 2 сентября 2021, 10:08 — REGNUM Правительство РФ обеспечило решения съезда партии «Единая России» о единовременных выплатах пенсионерам, начав перечислять их российским гражданам. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
При этом ранее такое решение было представлено на съезде партии «Единая Россия», которая также настаивала на том, что названные выплаты должны быть начислены максимально оперативно, а порядок их получения должен быть удобным для жителей страны.
Также известно, что такую выплату получат свыше 43 млн российских пенсионеров — включая неработающих и работающих, военных, а также пенсионеров по инвалидности и по потере кормильца. Выплата будет в первую очередь перечислена получающим начисления на банковскую карту — более 30 млн человек, и еще 12,7 млн человек получат ее через «Почту России» с 3 сентября.
В то же время, для получения такой выплаты не надо будет подавать какие-либо заявления и документы. Более того, она не будет учитываться в ходе оценки нуждаемости для того, чтобы получить другие меры социальной поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что социальные антикризисные меры обойдутся Российскому государству в 450−500 млрд рублей, более 90% этих средств пойдёт на выплаты пенсионерам.