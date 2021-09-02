Пермь, 2 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Перми завершился ремонт променада набережной Камы на участке от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. Доступ на эту часть популярной зоны отдыха пермяков открыт, сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru/Павел Воробьев Набережная Камы

В рамках гарантийного ремонта на набережной заменили тротуарную плитку, которая треснула из-за проезда технического транспорта. Дефекты устранены. Променад открыт.

В администрации также отметили, что в ближайшие дни откроется новый участок с амфитеатром и спортивной зоной.

«Люди смогут пользоваться лаунж-зоной, спортивными площадками, амфитеатром. Набережная предназначена для круглогодичного использования, на новом участке появится специальный павильон для «моржей». Для тех, кто плавать в Каме зимой не готов, но хочет проводить время на набережной, тоже будем рассматривать варианты досуга. Хотим организовать в сентябре на новых спортплощадках работу тренеров и прокат инвентаря», — заявил ранее глава Перми Алексей Дёмкин. На этом преображение набережной не закончится.

В настоящее время разрабатывается проект берегоукрепления и благоустройства набережной в Кировском районе. Готовится проект еще одного участка — от Вокзала «Пермь 1» до створа улицы Сибирской.