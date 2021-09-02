Калуга, 2 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Сумма сбережений жителей Калужской области на вкладах и текущих счетах за шесть месяцев 2021 года выросла на 6,4%. В общем объеме привлеченных средств калужан вклады населения с учетом счетов эскроу занимают 65,8%. Доля рублевых вкладов остается максимально высокой — 90,8%, или 162,4 млрд рублей. Рост за год составил 5%. Вклады в иностранной валюте выросли в 1,2 раза до суммы, эквивалентной 16,4 млрд рублей. Общая сумма вкладов составила около 179 млрд рублей. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Объем денежных средств увеличился не только на счетах у жителей области, но и у бизнеса. По состоянию на 1 июля 2021 года юридические лица держат на депозитах 22 млрд рублей, по сравнению с аналогичной датой 2020 года рост составил 7,1%. Объем средств индивидуальных предпринимателей в банках составил 5,4 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза.

«Вклады остаются наиболее надежным инструментом сбережений, возврат которых в сумме до 1,4 миллиона рублей гарантирован в рамках государственной системы страхования. Для большей защищенности вкладчиков Банк России совершенствует регулирование продаж финансовых продуктов. Принят закон, согласно которому со следующего года банки будут обязаны раскрывать клиентам в понятной табличной форме основные условия вклада. К таким условиям относятся: информация о виде, сумме и валюте, возможностях и ограничениях на пополнение, сроках и дате возврата вложенных средств, а также о ставке в процентах годовых», — отметила Ирина Карлаш.