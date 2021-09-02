Симферополь, 2 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на 2 сентября, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 2 сентября в Симферополе ожидаются сильные местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было объявлено штормовое предупреждение, оно действует до 3 сентября. В соседнем Краснодарском крае накануне, 1 сентября, сильные ливни подтопили десятки жилых домов, а в Сочи смерч вышел на пляж.