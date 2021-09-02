Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В России полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, поскольку это негативно сказывается на качестве образования. Об этом 2 сентября заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на сессии «Десятилетие МКО АТЭС: достижения и перспективы» Восточного экономического форума.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Дистанционное образование

«Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования», — сказал он.

При этом Фальков подчеркнул, что российская система образования в целом справилась с вызовом пандемии коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 1 сентября заявил на встрече со школьниками, что дистанционное образование не даст им навыков работы в коллективе.

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