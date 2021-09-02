Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В четырёх районах Бурятии — Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском и Селенгинском частично подтоплены несколько населённых пунктов. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Кяхтинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Angie Река Селенга

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Поверхностными водами там подтоплено 86 домов и более 200 приусадебных участков в поселениях Наушки, Хоронхой и Усть-Кяхта. Району выделят 4,2 млн рублей на оказание единовременной помощи пострадавшим.

В Селенгинском районе из-за осадков и подъёма рек Темник, Цаган-Гол и Селенга повреждена дорога, а также элементы моста через Темник. Подтоплено 15 домов в селе Гусиное озеро. Району выделят средства на помощь жителям, ремонт дороги и моста, а также устройству насыпей.

Напомним, ранее режим ЧС ввели на Левобережье Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, уровень реки Селенга на 32 см превысил отметку выхода на пойму. В результате подтоплены дома в двух садоводческих товариществах. Позже в республике был объявлен режим ЧС регионального характера.

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