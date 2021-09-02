Чита, 2 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. За период с 23 по 30 августа 2021 года в Чите повысились цены на бензин автомобильный.

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Как сообщает территориальное управление государственной статистики, топливо марки АИ-98 стало стоить дороже на 1,5%, АИ-92, АИ-95 — на 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 23 августа 2021 года в Чите топливо марки АИ-98 и АИ-92 стало стоить дороже на 0,9%.

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