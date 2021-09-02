Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Поспешный вывод американских войск из Афганистана подорвал доверие к США как к надежному партнеру, заявил лидер меньшинства в палате представителей США республиканец Кевин Маккарти 1 сентября во время мероприятия в библиотеке Ричарда Никсона, сообщает New York Post.

По его словам, после ухода из Афганистана США выглядели слабыми на мировой арене, а действия администрации вызвали обеспокоенность в таких странах, как Тайвань и Украина.

«Теперь наши же союзники задают нам вопросы, а Великобритания нас критикует. Я разговаривал с рядом послов, которые сказали нам, что больше не могут нам доверять. Китай дал понять Тайваню, что Америки не будет рядом с вами, Путин — странам Прибалтики и Восточной Европы», — отметил Маккарти.

«Они чувствуют возможность заполнить эту пустоту, когда чувствуют слабость, и они воспользовались ею», — добавил он.

Далее он выразил обеспокоенность тем, что Китай и Россия используют возможность еще больше ухудшить отношения США с союзниками за рубежом. Маккарти добавил, что, по его мнению, обвинение Байдена в адрес афганских вооруженных сил является неверным сигналом для союзных стран.

«Теперь наши союзники, вероятно, чаще звонят Китаю, чем нам», — сказал он.

«Если учесть, что одному из наших ближайших союзников, Борису Джонсону, понадобилось 36 часов, чтобы получить ответный телефонный звонок в разгар афганского кризиса, когда он пытался вывести своих граждан, я полагаю, что Китай и Россия дают понять, что они-то своих партнеров не оставят», — добавил он.