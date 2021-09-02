Чита, 2 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. За период с 23 по 30 августа 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на печенье составил — 2,6%, мясо кур охлажденных и мороженых — 1,9%.

DayronV Печенье в руке

Как сообщает территориальное управление государственной статистики, также в регионе стали стоить дороже: творог жирный — 1,8%, мука пшеничная — 1,7%, консервы овощные для детского питания — 1,5%, сметана — 1%, пшено — 0,8%, масло подсолнечное, лук репчатый — 0,7%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, картофель, сахар-песок — 0,5%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, колбаса вареная — 0,4%, чай черный байховый, смеси сухие молочные для детского питания — 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 23 августа 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на чай черный байховый составил — 2,3%.

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