Краснодар, 2 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Русла шести рек планируют расчистить в Краснодарском крае в целях предотвращения возможных подтоплений, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации края. В настоящее время разрабатывается соответствующая проектная документация.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

«Специалисты проанализировали, какие участки ежегодно угрожают подтоплениями. Сейчас мы активизируем работу по их расчистке. В этом году уже прошли 5,5 км рек Тхамашинка и Кавярзе в Горячем Ключе, 3,5 км реки Шедок в Мостовском районе. Сейчас аналогичные работы проводим в Лабинском и Сочи. Также разрабатываем проекты по расчистке русел шести рек: Аргош — в Отрадненском районе, Небуг и Шепси — в Туапсинском, Псекупс — в Горячем Ключе, Цусхвадж и Хоста — в Сочи», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Уже в ближайшее время специалисты приступят к расчистке 2,5 км реки Малое Псеушхо в Туапсинском районе — планируется убрать затопленные и упавшие деревья из поймы, вывезти 22 тысяч кубометров донного грунта, выровнять русло. Ведется расчистка, 6 км реки Чамлык в Лабинском районе, рек Псезуапсе и Аше в Сочи.

Отметим, всего на территории Краснодарского края более 7,7 тысячи рек общей протяженностью около 30 тысяч километров.