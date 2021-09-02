Биробиджан, 2 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Еврейской автономии в воде остаются 16 населённых пунктов. Подтоплены 93 дома, в которых проживают 199 человек, в том числе 34 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства региона.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

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За сутки уровень воды возле села Пашково вырос на 18 см почти до отметки «неблагоприятное явление». Аналогичный рост Амура зафиксирован возле сёл Екатерино-Никольское и Нагибово. Сотрудники МЧС укрепляют водозащитные сооружения возле этих населённых пунктов. В сёлах Нижнеспасское и Ленинское вода спадает, но всё ещё находится выше уровня «опасного явления».

Помимо жилых домов, в ЕАО остаются затопленными 504 придомовых территории и 2114 дач в сёлах Владимировка, Приамурское, Осиновка и Николаевка, а также в посёлке имени Тельмана. Не ушла вода с 31 участка автодорог региона и из подвальных помещений спортшколы, сельхозтехникума, районной больницы, школы и двух детских садов села Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, самая сложная паводковая ситуация — в Смидовичском районе ЕАО. В жилых домах муниципалитета, куда зашла вода, проживают более 200 человек.