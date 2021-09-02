Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября прошла торжественная церемония запуска выдвижения номинантов общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба полпредства президента РФ в ДФО ВЭФ-2021

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«Премия «Звезда Дальнего Востока» — для активных людей. Для журналистов, которые пишут про Дальний Восток. Для общественников, которые развивают свою Родину, делают жизнь здесь лучше. Для бизнеса, который создает новые рабочие места, запускает предприятия, на налоги которого строятся новые дороги, детские сады, школы», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Премия проводится в четвёртый раз. Её цель — повысить информированность жителей страны о возможностях региона, реализации инвестиционных проектов, а также отметить значимый вклад граждан и организаций в ускоренное развитие дальневосточных регионов, привлечь внимание широкой аудитории к реализуемым социальным и бизнес-проектам.

«На Дальнем Востоке реализуется 2,6 тыс. инвестиционных проектов, в которые будет вложено 6,3 трлн рублей, а более 2 трлн рублей инвестиций уже поступило в регионы. Мотор такой динамики — активные люди, предприниматели, которые запускают новые производства, создают рабочие места; общественные деятели, вкладывающие свое время и энергию в реализацию социально-значимых проектов; журналисты, которые пишут о Дальнем Востоке с любовью», — добавил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Принять участие могут представители всех 11 регионов Дальнего Востока. Отбор пройдёт по десяти номинациям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Арсеньеве Приморья создадут детский авиационный технопарк «Кванториум», об этом заявил на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.