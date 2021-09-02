Чебоксары, 2 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Чувашии значительно вырос объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих субъектов), из них большая часть — это вложения в машины и оборудование. Такие предварительные расчёты приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В I полугодии 2021 года в основной капитал Чувашии за счёт всех источников финансирования вложено 24 436,8 млн рублей. Это на 32,9% больше по сравнению с I полугодием 2020 года (в сопоставимых ценах). Из них 64% составили собственные средства, 36% — привлечённые.

В структуре инвестиций большую часть составили вложения в машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты (10 559 млн рублей, или 43,2%), в жилые здания и помещения (6687,6 млн рублей, или 27,4%).

Из общего объёма инвестиций 15 466,4 млн рублей (доля 63,3%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемийном 2020 году в экономику Чувашии вложено 52 371,8 млн рублей инвестиций, что на 24% меньше, чем было в 2019 году.