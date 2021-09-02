Пермь, 2 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Перми утром 2 сентября в торговом центре по ул. Куйбышева произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

59.mchs.gov.ru Пожар в торговом центре Перми

Когда на место ЧП приехали первые пожарные подразделения, то в здании присутствовало задымление. Двух человек газодымозащитной службе пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств. Эвакуация персонала из здания проведена до прибытия пожарной охраны.

Очаг возгорания находился на втором этаже. На тушение пожара ушло примерно 20 минут. В ликвидации ЧП задействовали 16 единиц техники и 60 человек. Причина пожара устанавливается.