Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Въездной турпоток в Россию может восстановиться в 2023 году, а внутренний туризм может восстановиться до уровня 2019 года уже в этом, сказала 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Выйти на допандемийный оборот, я думаю, получится не раньше 2022−2023 года. Дай бог, в следующем году начнем более активно двигаться. Я думаю, реально это 2023 год», — сказала Догузова.

Она уточнила, что в настоящее время усилия Ростуризма «сосредоточены на внутреннем туризме, по которому темпы очень хорошо идут».

«Я думаю, к концу года мы на допандемийные показатели выйдем», — отметила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что в нынешнем году Ростуризм собирается запустить программу поддержки внутреннего туризма в зимний сезон.

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