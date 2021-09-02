Москва, 2 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Столичные власти планируют запустить по Москве-реке первый в городе электрический речной трамвай. Сначала они будут курсировать в тестовом режиме, сообщается на портале мэра столицы.

Москва река

Два регулярных речных маршрута планируют открыть в 2020 году: парк «Фили» — Киевский вокзал и Автозаводский мост — Печатники. Электрические речные трамваи будут использовать как общественный транспорт, доставляя горожан на разные берега Москвы-реки.

В настоящее время жители Москвы на портале «Активный гражданин» выбирают для первого столичного электрического речного трамвая. Предлагаются такие имена: «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» или «Неглинка».

ИА REGNUM ранее сообщало, власти столицы приняли решение запустить движение пассажирского транспорта по Москве-реке в мае 2021 года.

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