Ярославль, 2 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В городе Пошехонье Ярославской области 1 сентября открыли новый детский сад, строительство которого велось 7 лет — с 2014 года. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Новый детсад в Пошехонье

Объект был первенцем федеральной программы в Ярославской области. Его начинали строить в 2014 году, однако подрядчик в 2016 году остановил работы. В итоге федеральное финансирование было потеряно. Региону пришлось достраивать детский сад за счет областного бюджета. Кроме того, из-за изменения нормативов потребовалось перепроектирование.

Сроки сдачи неоднократно переносились. Так в 2018 году в областном правительстве заявляли, что достроят детсад в 2019-м. Удалось завершить все работы лишь в 2021-м.

Объект в Пошехонье стал последним из нескольких детсадов-долгостроев, которые начали возводить ещё во время работы губернатором Сергея Ястребова. Открывал дошкольное учреждение губернатор Дмитрий Миронов.

Как сообщают в областном правительстве, новый детский сад оснащён современным оборудованием, есть компьютерный класс. Губернатор подарил учреждению интерактивную песочницу, в состав которой включены компьютер, особые сенсоры, проектор.

«С помощью программного обеспечения создается эффект дополненной реальности. На песок проецируются текстуры настоящих природных объектов: морей и рек, равнин и гор, вулканов и водопадов», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Новый детский сад назвали «Умка».