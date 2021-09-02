Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На Сахалине в Корсакове создадут современный рыбный порт. Главная цель проекта — перестать отгружать рыбу и морепродукты в иностранные порты и вернуть отечественный бизнес на территорию РФ. Соглашение о создании логистического распределительного центра в Корсакове на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября подписали Минвостокразвития, правительство Сахалина, компании «Гидрострой» и «Антей Управление Активами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Albert Magnus Корсаков

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

Читайте также: На Сахалине создадут центр ядерной медицины

«Дальневосточные моря — один из самых богатых районов Мирового океана. Только сахалинские рыбаки добывают в год более 600 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Но из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например, в корейский Пусан», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

С появлением рыбного порта появятся новые рабочие места, увеличатся поступления в бюджет, начнёт развиваться производственная база.

Планируется, что в порту Корсакова будет построен рыбоперерабатывающий и жиромучной заводы, холодильники на 10 и 5 тыс. тонн, грузовая контейнерная площадка. Годовой оборот порта может достигнуть 1 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на базе областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске создадут современный центр ядерной медицины, соглашение об этом было подписано 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке.