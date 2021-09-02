Иркутск, 2 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Иркутской области оборот розничной торговли по итогам января-июля 2021 года составил 254,8 млрд. рублей. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, в сопоставимых ценах это 109,8% к соответствующему периоду 2020 г.

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Оборот общественного питания составил 9,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 134,2% к соответствующему периоду 2020 г. В июле 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 99,7, непродовольственные товары — 101,0, услуги — 100,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 7 месяцев 2021 года (по сравнению с тем же периодом 2020 года) потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,3%.

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