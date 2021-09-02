Уфа, 2 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Два лесных пожара на площади 1,15 га выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства региона.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар

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Пожары были выявлены в Туймазинском и Альшеевском лесничествах. Помимо этого, в республике было зарегистрировано три переходящих пожара.

Отмечается, что в текущем году в регионе было зафиксировано 418 лесных пожаров. При этом 186 лесных пожаров возникли из-за природных факторов, а 167 таких пожаров вспыхнули из-за неосторожного обращения людей с огнем. При этом огонь прошелся по 12 331,2 га леса.

На 2 сентября в республике ожидаются 2−5 классы пожарной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на горе в Башкирии вспыхнула сухая растительность и подлесник.