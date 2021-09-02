Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали помещения отеля Suite на проспекте Ленина, 66а. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении ФССП.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы

Заложенное имущество арестовали в пользу банка за долги по кредитам. Общая площадь арестованных помещений — около 1 тыс. кв.м.

«В настоящее время объекты переданы Росимуществу, где посредством проведения публичных торгов осуществляется реализация арестованного имущества», — уточнили приставы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми приставы опечатали кафе, где отравились 18 человек.