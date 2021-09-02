Россошь, Воронежская область, 2 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В штатном режиме работает городской канализационный коллектор в городе Россошь Воронежской области, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации района. Власти опровергли появившиеся в соцсетях слухи о новых провалах на коллекторе.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«Все аварийные участки, образовавшиеся на канализационном коллекторе в период с 22 по 25 августа, восстановлены. Ведутся работы по планировке улицы и восстановлению водопроводных сетей к частным домам, поврежденных при аварийных работах. По просьбе жителей поверх обводного трубопровода будут оборудованы переезды к частным домам. Отвод стоков осуществляется по основному самотечному коллектору. Водозабор работает в штатном режиме», — сообщил прокомментировал заместитель главы администрации Россошанского района Дмитрий Жадобин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе в Россоши 22 августа был отключен городской водозабор, без воды остались около 30 тыс. человек — половина населения города. Лишь 25 августа в городе ввели режим ЧС, после вмешательства областных властей построили обводной коллектор, и только 26 августа жителям вернули воду. Между тем, губернатор дал поручение провести внутреннее расследование ситуации — коллектор. Который обрушился сразу в пяти местах, был построен лишь в 2005 году.