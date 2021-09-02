Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Автомобиль Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе, дебютировал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

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На стенде Aurus представлено описание водородной модели. Сообщается, что запас хода модели составляет 600 км, отсутствуют выбросы СО2.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийная версия электрического Aurus, работающая на водородных топливных элементах, появится в России к 2024 году.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся 2 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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