Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. На территории Бурятии решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС республики вводится режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По данным агентства гражданской обороны и ЧС республики, из-за повышения уровня реки Селенга частично подтоплены несколько населённых пунктов в Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском районах, а также в столице республики Улан-Удэ.

«В настоящее время ведутся мероприятия по оказанию помощи, подвозу воды и продуктов питания пострадавшему населению», — отметили в ведомстве.

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