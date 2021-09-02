Иркутск, 2 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе-июле 2021 года составил 137,9 млрд. рублей млрд. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

Как сообщает территориальное управление государственной статистики, это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Как сообщает ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2021 годаИркутская область стала лидером по темпам ввода жилья в Сибири. За данный промежуток времени в Приангарье введено 582 тысячи квадратных метров площади, что на 79,3% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Активизации строительной отрасли способствовало массовое строительство жилья для пострадавших от наводнения в 2019 году.

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