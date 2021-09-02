Москва, , 09:43 — REGNUM Недовольство пенсионной реформой и вакцинаторским безумием власти в России носит не сформированный, а диффузный характер, как заболевание рассеянный склероз от чего власть практически не понимает, как с ним иметь дело, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

По словам политолога, Россия и ее народ сейчас существуют не в классическом электоральном процессе, где под различные недовольства граждан создаются политические силы, которые притягивают голоса недовольных. Верней, все это создается, но с одной стороны, это в России не работает в принципе, а с другой — это не работает с диффузными процессами, которые носят повсеместный, а не очаговый характер.

«Самое главное в том, что диффузное недовольство будет нарастать, и не превращаться ни в какие электоральные предпочтения. Вот многие будут говорить: «К черту эти прививки, сумасшедшие хотят нас извести» или «Зачем эта пенсионная реформа, хотят нас извести»… На что ориентируясь и как проголосовав криво-косо, это будет существовать отдельно от этого диффузного недовольства», — заявил Кургинян.

Люди же, которые пойдут на выборы этой осенью, будут избирать кандидатов не по принципу удовлетворения их потребностей или решения проблем с пенсионной реформой или вакцинацией, а по любым другим критериям, вплоть до узнаваемости кандидата, формы его носа или «матерости». При этом, недовольство будет зреть и существовать совершенно отдельно.

«С одной стороны будет электоральный процесс — кривой, косой, не буду комментировать какой, а с другой стороны будет накапливание диффузного недовольства. И те, кто рассчитывают, что корреляция будет идти между двумя этими процессами, они совсем позабыли все, что касается всего нашего исторического опыта, что имеет значение гораздо большее, чем все рациональные методички», — уверен политолог.

По его словам, все общественные процессы в России всегда в существенной степени носят иррациональный характер, и чем более нагретый процесс происходит в стране, тем более он становится иррациональным. Недоучет же этого обстоятельства является главной опасностью для власти, которая глубоко привержена методичкам и глуповатой усеченной рациональности.