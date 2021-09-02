Джакарта, 2 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Власти Джакарты зафиксировали, что количество пожаров с января по август 2021 года достигло 127 случаев с общим материальным ущербом в размере 26,31 млрд индонезийских рупий, сообщает Antara.

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В столице Индонезии произошло 127 случаев возгорания, 78 случаев были вызваны коротким замыканием, 16 случаев произошли из-за взрыва бытового газа.

В результате пожаров 278 семей или 1142 человека лишились крова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии продолжает планировать строительство инфраструктуры в разгар пандемии.