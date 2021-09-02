Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Четыре молодых человека в Петербурге пытались проехать в автобусе без оплаты, но получили отпор от женщины-кондуктора. В результате один из «зайцев» достал пистолет. Теперь молодым человеком занимается полиция, рассказали 2 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео ГУ МВД по СПб и ЛО Драка в общественном транспорте.

Конфликт между 50-летней кондуктором автобуса и четырьмя молодыми людьми произошел 28 августа. По словам сотрудницы общественного транспорта, в районе перекрестка проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта она поспорила с четырьмя пассажирами, которые отказались платить за проезд. За кондуктора вступились другие пассажиры. В результате молодые люди ретировались и вышли из автобуса. Однако тут же попытались опять войти, но кондуктор заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего четверка безбилетников скрылась.

В результате оперативного реагирования полицейские задержали и доставили в отдел полиции троих молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Как оказалось, двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже к уголовной ответственности за кражу.

«Самый младший задержанный признался, что это именно он произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора. Также юноша пояснил, что, побоявшись наказания, выбросил пистолет, но согласился показать, куда именно. В данный момент пистолет найден и изъят», — рассказали в ведомстве.

На всех троих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Личность и местонахождение четвертого участника конфликта устанавливается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.