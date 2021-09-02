Уфа, 2 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Сухая растительность и подлесок горит на горе в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В горах

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Сегодня утром спасатели Стерлитамакского района получили информацию о том, что на северо-восточном склоне горы Юрактау горит сухая растительность и подлесок, наблюдается сильное задымление. В настоящее время огнеборцы устанавливают площадь пожара.

По тревоге был поднят 41 спасатель на девяти единицах техники, включая два трактора. Помимо этого, на месте пожара работают 29 волонтеров с ранцевыми огнетушителями. В запасе есть еще 70 ранцев. Дополнительно к месту пожара направлены 30 спасателей на трех единицах техники. Угрозы населенным пунктам нет.