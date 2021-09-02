Усть-Канский район, Алтай, 2 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском районе, где выявлено 14 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Кош-Агачского, Турочакского, Шебалинского и Чемальского районов.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 764 случая заболевания: 6503 — в городе Горно-Алтайске, 3033 — в Майминском районе, 3015 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 48 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 19 404 человека.