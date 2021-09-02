Ульяновск, 2 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано ещё два лесных пожара, также ликвидирован один переходящий пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Спасатели отмечают, что 1 сентября обнаружили два природных пожара. В атлашинском лесничестве Старокулаткинского района на тушение возгорания ушло почти семь часов, огнём было охвачено 3 гектара площадей. В ликвидации участвовали более 50 человек.

Ещё один лесной пожар произошёл в Тереньгульском районе площадью 0,06 гектара. Его локализовали за час, потушили за 11 часов.

Кроме того, брандмейстеры ликвидировали переходящий пожар в Ульяновском районе. Его обнаружили 31 августа, потушили 1 сентября. Для тушения были задействованы 69 человек.

Напомним, 31 августа в регионе произошло четыре низовых лесных пожара, самый крупный — возле населённого пункта Большие Ключищи в Ульяновском районе, его локализовали на площади 80 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября ульяновские спасатели потушили восемь травяных пожаров на площади 3,1 гектара, 31 августа ликвидировано девять палов сухой растительности на площади 1,1 гектара.