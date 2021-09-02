Пхеньян, , 09:36 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил ответ на поздравительную телеграмму президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

Ким Чен Ын U.S. Department of State

В письме председатель государственных дел КНДР выразил признательность за теплые поздравления и пожелания по случаю 76-й годовщины освобождения Кореи. Он также пожелал успехов в свершении справедливого дела палестинского народа, направленного на создание независимого государства.

Напомним, что в телеграмме Махмуд Аббас выразил намерение укрепить двусторонние отношения, основанные на дружбе и солидарности, а также пожелал главе КНДР крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

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