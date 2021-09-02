Пхеньян, 2 сентября 2021, 09:36 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил ответ на поздравительную телеграмму президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.
В письме председатель государственных дел КНДР выразил признательность за теплые поздравления и пожелания по случаю 76-й годовщины освобождения Кореи. Он также пожелал успехов в свершении справедливого дела палестинского народа, направленного на создание независимого государства.
Напомним, что в телеграмме Махмуд Аббас выразил намерение укрепить двусторонние отношения, основанные на дружбе и солидарности, а также пожелал главе КНДР крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.
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