Пхеньян, 2 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил ответ на поздравительную телеграмму президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

В письме председатель государственных дел КНДР выразил признательность за теплые поздравления и пожелания по случаю 76-й годовщины освобождения Кореи. Он также пожелал успехов в свершении справедливого дела палестинского народа, направленного на создание независимого государства.

Напомним, что в телеграмме Махмуд Аббас выразил намерение укрепить двусторонние отношения, основанные на дружбе и солидарности, а также пожелал главе КНДР крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

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