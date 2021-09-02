Челябинск, 2 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 374 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 87 201 случай заражения коронавирусом. выздоровели 75 246 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 7864 человека. А за сутки от этой болезни скончался ещё 21 пациент.