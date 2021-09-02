Оренбург, 2 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области сотрудники полиции раскрыли кражу медалей участника Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Медали

По данным ведомства, оренбурженка заявила в полицию о краже 14 медалей, принадлежащих ее деду. Среди похищенных наград медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией, «За боевые заслуги».

По горячим следам задержан 20-летний оренбуржец. В настоящее время он арестован в рамках уголовного дела. Похищенные медали изъяты, по окончании расследования преступления их вернут владельцу.

«Я очень благодарна сотрудникам полиции, которые незамедлительно среагировали на мое сообщение и нашли медали моего деда. Для моей семьи награды деда очень важны и ценны», — сказала заявительница о краже.